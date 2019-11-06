محلات وصيدليات وشقق.. خريطة المشروعات التجارية في 5 مدن بالمزاد العلني

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد 5 مدن جديدة لطرح عدد كبير من المحلات التجارية والوحدات الإدارية على المواطنين في المزاد العلني.

وحرصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على توفير الخدمات للسكان، والفرص الاستثمارية للمستثمرين بتلك المدن، وزيادة فرص العمل بهذه المشروعات، حيث تطرح الوحدات والمحلات بمساحات وأنشطة مختلفة لتناسب الجميع.

مدينة الشروق

وقال المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه سيتم طرح بيع عدد 6 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (16م2- 40م2) بمنطقتي الإسكان الاجتماعي ودار مصر بالمدينة، وذلك بالمزاد العلني.

وأضاف أن المزاد يعقد يوم 27 نوفمبر الجاري، كما يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه تأمين لدخول المزاد.

مدينة العبور

وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم بيع عدد 13 محلًّا تجاريًّا في مزاد علني بالمدينة، بمساحات تتراوح من (11م2- 39م2) بالمراكز التجارية بمناطق (الإسكان القومي بالترفيهية- امتداد الحي الثاني- إسكان المستقبل- الشباب 100م2- إسكان الشباب 70م) للبيع.

وأضاف عمران: "تعقد جلسة المزاد يوم 24 نوفمبر الجاري، كما يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه تأمين لدخول المزاد، لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد".

المنيا الجديدة

وتابع: "المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.. سيتم بيع عدد 17 محلًا تجاريًا وصيدليتين في مزاد علني، بمساحات تتراوح بين (15م2- 100م2) بالأسواق التجارية بمناطق ( بجوار دار مصر المرحلة الثانية– منطقة التجنيد– بجوار المرور– منطقة 840 فدانًا بالامتداد)، وبالعمارة رقم (1) بالحي الرابع، وبالعمارة رقم (50) بالمجاورة الثانية بالحي الأول بالمدينة".

وأشار إلى أنه سيتم بيع 13 وحدة إدارية ومهنية في مزاد علني أيضًا، بمساحات تتراوح بين (33م2- 69م2) بالأسواق التجارية بمناطق (ابني بيتك 140 فدانًا– منطقة 840 فدانًا بالامتداد)، وأسفل العمارة رقم (33) بالمجاورة الثانية بالحي الأول في المدينة.

واستطرد: "يعقد المزاد يوم 13 نوفمبر، كما يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه تأمين لدخول المزاد، لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد، كما يتم شراء كراسات الشروط من مقر الجهاز بـ500 جنيه لكل كراسة".

مدينة السادات

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، انه سيتم بيع 27 محلًّا تجاريًّا و3 صيدليات في مزاد علني، بمساحات تتراوح من (30م2- 95م2) بمختلف المناطق السكنية بالمدينة.

وأشار إلى أن جلسة المزاد ستعلن يوم 11 نوفمبر الجاري، كما يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه تأمين لدخول المزاد، لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد، كما يتم شراء كراسات الشروط من مقر الجهاز بـ500 جنيه لكل كراسة.

مدينة الفيوم الجديدة

وقال المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم البيع في مزاد علني لعدد (5 محال تجارية + صيدلية)، بمساحات تتراوح بين (15م- 31م2) بالأسواق التجارية بقطاع (أ) وقطاع (ب) بالحي الثالث في منطقة ابني بيتك بالمدينة.

وأشار إلى أن جلسة المزاد ستعلن يوم 20 نوفمبر الجاري، كما يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه تأمين لدخول المزاد، لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد، كما يتم شراء كراسات الشروط من مقر الجهاز بـ500 جنيه لكل كراسة.

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