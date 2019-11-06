"إضافة المواليد والزوجة".. 15 تصريحًا مهمًا لوزير التموين بالبرلمان

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل جديدة فيما يخص بطاقات التموين، وذلك خلال حضوره اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أمس الثلاثاء.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير أبرز ما جاء على لسان الوزير، كالآتي:

- إضافة المواليد الجدد أمر يحظى باهتمام القيادة السياسية، ومؤسسة الرئاسة طالبت بالموقف الكامل للعملية وجرى موافاتها بذلك.

- يوجد لجنة فنية خاصة بإضافة المواليد، وسنحدد بشكل نهائي موعد الإضافة على البطاقات التموينية.

- بشأن تظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية، قال: "الحذف يكون بسبب معلوم".

- نتواصل مع وزراة الاتصالات لوضع حلول لاستهلاكات المواطنين لفواتير المحمول، ونظام كارت الشحن.

- 81 مليون شخص على قاعدة بيانات الخبز المُدعم، منها المزور وبيانات خاطئة ومتوفين.

- 68 مليون شخص بمنظومة التموين، وبعد عملية التنقية أصبح هناك 70.5 مليون بمنظومة الخبز، و46 مليون شخص بمنظومة التموين كلهم ببيانات صحيحة.

- تستمر باقي معايير الحذف ومنها الكهرباء، والحيازة أكثر من 12 فدانًا، والوظائف العليا، وفواتير التليفون.

- عملية تنقية قواعد البيانات سمحت بضم عدد ضخم لم يكن حاصلاً على بطاقات التموين.

- لم يُحذف أي فرد من منظومة الخبز، ومن تم حذفه هي حالات وفاة أو بيانات غير صحيحة، ولكن هناك حالات تحصل على بطاقات خبز فقط.

- صعب جدًا إلغاء شرط استهلاك الكهرباء كواحد من المعايير التي يتم على أساسها استبعاد غير المستحقين.

- إضافة 80 ألف زوجة بينهم 9 آلاف بالجيزة و 5 آلاف في الاسكندرية.

- يتم حل مسألة إضافة الزوجة الجديدة ببطاقات التموين.

- نعمل من أجل وجود منظومة لها كفاءة لإنتاج خبز جيد للمواطن.

- نعمل منذ 2014 حتى 2017، على فك اشتباكات المحاسبة بين المطاحن والمخابز، لذلك تم صياغة عقود بأن يجوز للمخبز بتعديل الربط الخاص به لمطحن آخر، كما أنه يحق للمطحن كذلك رفض استلام القمح في حال عدم كفاءته.

- بورسعيد من أقل المحافظات استهلاكًا للخبز.