"عمرتك من هنا".. 10 معلومات عن بوابة العمرة المصرية (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت غرفة شركات السياحة، حملة توعية مكبرة للتعريف بـ"بوابة العمرة المصرية الجديدة" التي تعتبر المنصة الوحيدة حاليًا لتنظيم رحلات العمرة من خلال شركات السياحة وتحت رقابة الوزارة.

ومن المقرر، أن تنطلق أولى رحلات العمرة إلى المملكة العربية السعودية، يوم 20 نوفمبر الجاري، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الجديدة والتي تعمل عليها الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات للمعتمرين وشركات السياحة.

ويرصد "مصراوي"، 10 معلومات عن البوابة كالآتي:

ـ وضعت الشركات برنامج العمرة الخاص بكل معتمر على البوابة، موضحةً بها أسماء المعتمرين المسافرين والرقم القومي.

ـ تتيح البوابة للمعتمر الدخول بالرقم القومي لمتابعه جميع التجهيزات الخاصة بالبرنامج الخاص به أو ما تم الاتفاق عليه مع شركة السياحة.

ـ كل الشركات المسجلة رسميًا تتواجد على بوابة العمرة الجديدة وبمجرد دخول المواطن على البوابة سيعلم ما إذا كانت تلك الشركة مسجلة من عدمه.

ـ توفير جهات شرعية وقانونية تتمثل في شركات السياحة التي تعمل تحت مظلة ورقابة وزارة السياحة، بما يضمن حقوق المعتمر.

ـ البوابة تحصر العمل على الشركات والأفراد في آن واحد، وتساعد على التحكم في المنظومة بأرقام معتمدة ومعلومة لدى الدولة ووزارة السياحة والجهات المعنية.

ـ تتضمن البوابة جميع البيانات عن الشركات المنظمة للعمرة وبيانات المعتمر وأيضًا ضوابط العمرة التي أقرتها وزارة السياحة.

ـ البوابة تحمي المعتمر من السماسرة والوسطاء والشركات السياحية غير المرخصة.

ـ تتيح البوابة للمعتمر تقديم شكوى ضد الشركة المخالفة للبرنامج المتفق عليه خلال الرحلة.

ـ منحت وزارة السياحة باركود خاص بكل معتمر من معتمريها يتم ربطه مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.

ـ ترسل وزارة السياحة، بعد إصدار الباركود، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري لإصدار تذاكر سفر لهم دون غيرهم.