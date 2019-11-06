بعد تشويهها.. "التنسيق الحضاري": أرسلنا دليل ترميم التماثيل إلى جميع أحياء مصر

كتب- محمد عاطف:

أكد المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أنه أرسل دليل ترميم الأعمال الفنية في الفراغات وعلى رأسها التماثيل الموجودة في الميادين العامة، إلى وزير التنمية المحلية الذي قام بدوره بإرساله إلى جميع المحافظين ورؤساء الأحياء والمسئولين عن الميادين العامة في المحافظات.

وقال أبوسعدة، في تصريحات لمصراوي: "جاءت فكرة هذه الدليل بعد تكرار التعدي وتشويه التماثيل الفنية في الميادين، مما دفع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بتشكيل لجنة تضم عميد كلية الفنون الجميلة وخبراء من الآثار ومن قطاع الفنون التشكيلية لوضع هذا الدليل الاسترشادي لكل رؤساء الأحياء والمسئولين عن التماثيل".

وأضاف أبوسعدة: "يضع هذا الدليل عددًا من الأسس والمعايير الفنية لترميم التماثيل حسب خاماتها، فلو كان التمثال من الحجر فإن له خامات محددة يتم ترميمه بها، أما إذا كان تمثال من البرونز أو البوليستر أو الرخام على سبيل المثال فإن لكل منها خامات معينة يتم ترميمه بها.