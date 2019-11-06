وزيرة السياحة: الحصول على جائزة الريادة يؤكد تميزنا في كافة المجالات

كتب - يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن حصول الوزارة اليوم على جائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة، هي رسالة بأن مصر رائدة في كافة المجالات ومنها السياحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بمقر الجناح المصري المشارك ببورصة لندن الدولية للسياحة بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وزوراب بولوليكاشڤيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

وأضافت أن الوزارة خلال العامين الماضيين حرصت على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات والمنظمات الدولية، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع منظمة السياحة العالمية لتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتماشي مع مثيلتها الدولية، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن المعايير الجديدة New Hospitality Criteria في سبتمبر الماضي.

وقدمت الوزيرة الشكر لمحافظ جنوب سيناء على الجهود التي يقوم بها لتطوير مدينة شرم الشيخ التي تعد من أهم المقاصد السياحية في مصر، لافتة إلى التطور الذي شهدته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية بالرغم من قيود الرحلات الجوية التي كانت تفرضها الحكومة البريطانية على مطار شرم الشيخ، حيث استطاعت المدينة أن تثبت أنها مدينة عالمية قادرة على مواكبة الاتجاهات الدولية.

وأوضحت أنه من خلال الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة تروج الوزارة للمقاصد السياحية المختلفة ومنها مدينة شرم الشيخ وسيوة والأقصر وأسوان والغردقة، كما تروج للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص جزءا خاصا عن الملك "توت عنخ آمون" وذلك بالتزامن مع المعرض المؤقت لآثار الملك توت عنخ آمون الذي تستضيفه لندن هذه الأيام.

وأضافت أن الجناح المصري به ركن تم تخصيصه لإلقاء الضوء على أهداف التنمية المستدامة SDGs وارتباطها بقطاع السياحة، وذلك في إطار تبنى وزارة السياحة لتطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في قطاع السياحة المصري، وفي ظل رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وقامت بتحقيق العديد من أهدافه، وأصدرت تقرير المتابعة الأول لما تم تحقيقه وتنفيذه من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في سبتمبر الماضي بعد مرور أقل من عام.

وتحدثت الوزيرة عن جهود الوزارة التي بدأت تؤتي بثمارها حيث وصلت إيرادات السياحة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى أعلى إيراد لها على الإطلاق.

وقالت إن قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، سيكون له أثرا كبيرا على زيادة أعداد السائحين إلى مصر مما سيساهم في تحقيق الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وخلال المؤتمر أكد محافظ جنوب سيناء على سعادته برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، مشيرا إلى أن أعداد السائحين البريطانيين إلى مصر العام الماضي وصل إلى ما يقرب من ٥٠٠ ألف سائح رغم القيود التي كانت مفروضة على رحلات الطيران إلى شرم الشيخ، وقال إن مصر خلال السنوات الخمس الماضية استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة وتستعيد مكانتها الدولية.

وأكد المحافظ على أن مصر ستبدأ عصرا جديدا للسياحة في ٢٠٢٠ خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب أنها تمتلك مقاصد سياحية متنوعة ومتفردة تجذب العالم إليها.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ بها ٥٠٠ فندق ومنتجع سياحي، وأنها إلى جانب كونها من أهم المقاصد السياحية عالميا، فهي أصبحت مشهورة جدا بسياحة المؤتمرات، وأنها استضافت العام الماضي أول قمة عربية أوروبية.

وأضاف أنه تم تطوير ميناء شرم الشيخ البحري لاستقبال المراكب السياحية الكبيرة، كما تم إنشاء طريق سريع جديد من نفق الشهيد أحمد حمدي بطول ٣٣٤ كم ليختصر المسافة من القاهرة إلى شرم الشيخ لتستغرق ٣ ساعات.

وأشار أيضا إلى افتتاح متحف الآثار الجديد في شرم الشيخ قريبا والذي سيعمل على إنعاش السياحة الثقافية بالمدينة، داعيا الجميع إلى السفر إلى مدينة شرم الشيخ للاستمتاع بمقوماتها المتفردة.

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