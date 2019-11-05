بعد رشقه بحجارة.. رئيس "السكة الحديد" يستقبل سائق القطار المصاب
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كتب - أسامة علي:
استقبل المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عبدالسلام صبري سائق "قطار 339" القاهرة-المنصورة، والذي تعرض لرشق بعض الصبية له بالحجارة، أول أمس، ما أسفر عن إصابته.
وقال "رسلان"، في بيان اليوم، إن "العاملين بالسكة الحديد يواصلون الليل بالنهار وتحت أصعب الظروف"، موجها الشكر على الروح القتالية التي يعملون بها من أجل مصر ورفع اسم الهيئة عالياً خفاقاً.
يذكر أن بعض الصبية رشقوا القطار 339 القاهرة- المنصورة بالحجارة ما بين محطتي ههيا وأبو كبير، ما أسفر عن إصابته، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف وتجهيز طقم قيادة بديل.
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