بـ"تفريغ البلكونات".. بدء إزالة عقار الدقي المائل

كتب – أسامة علي:

قال اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، إن الحي بدأ عمليات إزالة العقار رقم 144 بشارع التحرير والصادر بشأنه قرار إزالة؛ نظرًا لوجود ميل بالعقار وتهديده لسلامة السكان والعقارات المجاورة.

وأضاف "عبدالفتاح" لمصراوي، الثلاثاء، أن عملية الإزالة تتم من خلال مقاول هدم، وتحت إشراف مهندس استشاري من الحي، موضحا أن الإزالات بدأت بتفريغ البلكونات لتقليل الثقل من الجهة الأمامية المائلة.

وأوضح أنه تم إعداد ستائر أمام العمارة، على أن تتم عملية الإزالة من من أعلى إلى أسفل حتى لا تتسبب في تصاعد الأتربة والغبار، مؤكدا أن عملية الإزالة تتم باحترافية وبشكل يدوي مبدئيا، لحين الانتهاء من التفريغ الكامل للمحتوى ثم إنزال معدات ثقيلة لاستكمال عملية الهدم بصورة سريعة.

وأشار رئيس حي الدقي إلى أن العقار صادر بحقه قرار إزالة منذ عام 1997، وظل طوال هذه الفترة في درجات التقاضي، لحين صدور القرار النهائي بإزالته.

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