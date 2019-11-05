وكيل النواب يهاجم "أبوستيت": "يخرب الزراعة"

كتب - أحمد علي:

جدد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، هجومه على عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، على خلفية مشكلة مشروع شباب الخريجين في مصر.

وقال وهدان في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، لإلقاء بيانات عاجلة موجهة إلى الحكومة: "وزير الزراعة مش عارف يعني إيه زراعة ولا يعني إيه فلاح، وهو غير مسئول ويخرب الزراعة في مصر".

وانتقد وكيل مجلس النواب، المغالاة في تثمين الأرض التي اشتراها المزارعون من مشروع شباب الخريجين، مطالبًا بإعادة تثمين الأرض بشكل يناسب الطبقة الاجتماعية لهم.

وأشار إلى أن هذه المشكلة يعاني منها المزارعون من المناطق الأكثر فقرًا في أكثر من 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بعد شرائهم الأراضي من مشروع شباب الخريجين، لأكثر من مرة.

وأوضح وكيل البرلمان: "اشتروا الأرض من الشباب، ثم دفعوا الأقساط بديلًا عنهم، ثم تقول الدولة الآن أن هذه الأراضى كانت حق انتفاع للشباب، وتطلب منهم مبالغ طائلة لتمليك الأرض، وهم ليسوا مستثمرين ولكنهم مزارعون من الطبقات الأكثر فقرًا".