عبدالعال: الوطن والقيادة السياسية والجيش والشرطة "خطوط حمراء"

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن "من يشكك في الشرعية ويتناول الوطن بالسلب لا مكان له في مصر".

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إبان الحديث عن تلقيه طلبًا من 95 نائبًا من نواب المجلس بشأن إحالة أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى لجنة القيم، فيما نُسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأضاف "عبدالعال: "تم التصويت على التعديلات من المواطنين أمام كل العالم بمشاركة منظمات وجمعيات ومسؤولين بالخارج رصدوا الاستفتاء، ومن يشكك في الشرعية ويتناول هذا الوطن بالسلب فلا مكان له في مصر عموما، يذهب إلى بلد آخر، ونحن مكلفين بحماية هذا الوطن وشعبه، وفيه خطوط حمراء منها الوطن والقيادة السياسية وجيش وشرطة مصر فلا يجوز التطاول عليهم".

وأعلن "عبدالعال"، إحالة الطلب المقدم من النواب بشأن تصريحات أحمد طنطاوي لمكتب المجلس، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

ومن المنتظر أن تُحيل هيئة المكتب المكونة من رئيس ووكيلي المجلس، الطلب إلى لجنة القيم؛ والتي بدورها تفتح تحقيقًا فيما أحيل إليها، وتستمع إلى النائب صاحب الواقعة ثم تصدر قرارها.

وشهدت الجلسة العامة مطالبات من الأعضاء بضرورة إحالة طنطاوي للقيم وتطبيق اللائحة عليه.

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