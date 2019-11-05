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    "عبدالعال" ينتقد غياب النواب: "أخاف على قرارات المجلس"

    06:08 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    "عبدالعال" ينتقد غياب النواب: "أخاف على قرارات المجلس"

    الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

    كتب أحمد علي وميرا ابراهيم:

    انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ظاهرة تغيب أعضاء المجلس عن المشاركة في أعمال الجلسة العامة.

    وتساءل عبدالعال: "هما الأعضاء راحوا فين؟".

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الاتصالات عمرو طلعت.

    وأضاف "عبدالعال" أن الأعضاء تقدموا بطلبات مناقشة وطلبات إحاطة وبعد ما انتهوا من تقديمها، تركوا القاعة ولم ينتظروا الرد عليها.

    ونادى رئيس المجلس على أحد النواب: "هل ترضى ذلك؟ أخاف على قرارات المجلس".

    علي عبدالعال مجلس النواب البرلمان المصري غياب النواب

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