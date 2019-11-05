وزير ري سابق: تأثيرات "لم يسبق لها مثيل" بسبب تغير المناخ

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه، ووزير الري الأسبق، إنَّ تغير المناخ بات من أهم القضايا الحاسمة في العصر الحديث للمنطقة العربية خاصة أن الآثار العالمية التي تم رصدها مؤخرا، واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل.

وأوضح "أبوزيد" في كلمته اليوم الثلاثاء خلال جلسة "مرفق ترابطات مخاطر المناخ " ضمن فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة، أن الدول الغنية مارست دورا في حدوث تغير المناخ لكن آثاره لا تميز ولهذا تعاني منها حالياً الدول الفقيرة وباتت أكثر عرضة للتفاعلات وتهديدات لمناطقها الساحلية والجفاف وانتشار الامراض والتصحر بالإضافة إلى السيول والفيضانات.

وأشار إلى أن هذه العوامل تؤثر على مسيرة التنمية والإصلاح التي تنتهجها بعض الدول العربية حيث تم تسجيل 96 حالة من السيول مابين 2013 إلى 2015 وادت إلى خسائر كبيرة على الناتج المحلي لعدد من الدول خاصة السودان والصومال.

ودعا أبو زيد إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية للحد من تغير المناخ عبر توفير الدعم الفني والمادي والقيام بدراسات وبحوث وتبادل المعلومات، للتكيف مع المستقبل وعدم عرقلة مسار التنمية.