جنة مصرية وسط بحر الرمال.. "السياحة" تروج لواحة سيوة

كتب- يوسف عفيفي:.

روجت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، للمعالم السياحية المصرية في منطقة سيوة بمحافظة مطروح، وذلك في إطار الحملة الترويجية الجديدة."people to people"

ونشرت الهيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية "هي دي مصر" عبر "تويتر"، قائلة "بمجرد وصول الليل ستجد سماءها لوحة فنية بديعة من نور النجوم والقمر، "سيوة".. جنة مصرية وسط بحر الرمال.. مليئة بالعيون المائية ويصل عددها ل220 عيناً، وتعود للعصور القديمة الفرعونية واليونانية والرومانية..شاركنا بالمكان المفضل لك في واحة سيوة".

وتنتشر ينابيع المياه الجوفية بواحة سيوة، ومزارع التمور والزيتون، والملاحات الممتدة بطول شاطئ البحر، كما أن أماكن كمتحف سيوة وحمَّام كليوباترا، الذي سبحت فيه الملكة المصرية قديماً، وبقايا "قصر شالي"، ومعبد "الوحي"، تشير بأن التاريخ قد مَرَّ من هذا المكان، وترك أثراً.

كانت هيئة تنشيط السياحة، اعتمدت خلال شهر يوليو الماضي، الضوابط الجديدة التي من شأنها تنظيم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات السياحية للعام المالي 2019- 2020، وذلك في إطار قيام الهيئة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط بما يتوافق مع المتغيرات المتلاحقة في مجال السياحة عالميًا.

وتسعى وزارة السياحة لاستغلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الاستغلال الأمثل، حيث لجأت وزيرة السياحة، إلى التعاقد مع شركة عالمية لإدارة صفحات هيئة تنشيط السياحة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تعمل على مخاطبة الأسواق الخارجية لإظهار جمال وإبداع المقاصد السياحية المصرية.