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عبدالعال: مشروعات سيناء تكلفت تريليون جنيه مصري

04:58 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
عبدالعال: مشروعات سيناء تكلفت تريليون جنيه مصري

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الاستثمارات في سيناء من مشروعات وطرق وأنفاق وكباري تكلفت حوالي تريليون جنيه مصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وتعقيبا على دعوات بعض النواب لعمل إصلاحات سياسية واقتصادية.

وقال عبدالعال: ما يحدث حاليا في سيناء من استثمارات وتنمية لم يحدث من قبل.

وأشار إلى أن الأرقام التي تم صرفها تفوق كل ما تم صرفه، مؤكدا أن سيناء تحظى بمركز متميز في الدولة.

وشارك صباح اليوم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الافتتاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لعدد من المشروعات القومية بالسويس وسيناء.

علي عبدالعال مجلس النواب مشروعات سيناء السيسي

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