نواب يطالبون بإحالة أحمد طنطاوي للجنة القيم.. وعبدالعال "يؤشر"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تلقيه طلبًا من 95 نائبًا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى لجنة القيم، وذلك فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، مؤكدا أنه قام بالتأشير على الطلب وإحالته لمكتب المجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وشهدت الجلسة مطالبات من الأعضاء بضرورة إحالة طنطاوي للقيم وتطبيق اللائحة عليه حيث حرية الرأي والرأي الآخر مكفولة بحدود واضحة وهناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها وفق القانون خاصة أنها تصبح جريمة ويعاقب عليها.

النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، قال إن ما فعله "طنطاوي" يتضمن التشكيك في مؤسسات الدولة المصرية لا يجوز الصمت عليها، مؤكدا على أن الدولة بمؤسساتها وقياداتها السياسية تقوم بدورها المنوط به في سبيل رفعه الوطن.

وأضاف: "اللي جبنا هنا الحرية وبنسمع ونقول رأينا بكل حرية والتعديلات الدستورية اللي تم التشكيك بها والحديث أنها ورائها تحركات خبيثة وافق عليها البرلمان ونوابه.. بكل حرية وديمقراطية.. والقيادة السياسية أمينة والرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل إرادة شعب وسيظل يحمي الشعب ومصر... ولولا الرئيس السيسي ما كانت مصر".

وقال عبدالعال:" تم التصويت على التعديلات من قبل المواطنين.. أمام كل العالم بمشاركة منظمات وجمعيات ومسؤولين بالخارج رصدوا الاستفتاء.. ومن يشكك في الشرعية ويتناول هذا الوطن بالسلب فلا مكان له في مصر عموما.. يذهب إلي بلد آخر.. ونحن مكلفين بحماية هذا الوطن وشعبه.. وفيه خطوط حمراء منها الوطن والقيادة السياسية وجيش وشرطة مصر لا يجوز التطاول عليهم".

وعقب ذلك أكد الدكتور علي عبدالعال، أنه قام بالتأشير على الطلب وإحالته لمكتب المجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.