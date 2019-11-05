السياحة تطلق حملة للتعريف بـ"بوابة العمرة الجديدة"

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت غرفة شركات السياحة، حملة توعية مكبرة للتعريف ببوابة العمرة المصرية الجديدة التي تعتبر المنصة الوحيدة حاليا لتنظيم رحلات العمرة من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة.

وبحسب بيان اليوم، تشمل الحملة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمن مواد توعوية تمثيلية وبرامج دينية وموضوعات بالصحف والإذاعة.

كما سيتم استخدام عدة طرق للتواصل المباشر مع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية للتعريف بالبوابة الجديدة التي من المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة وآلية عملها والتعامل من خلالها والتأكيد على أهمية حصول المعتمر على الباركود الذي يضمن صحة إجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية وعدم التعامل مع السماسرة وضرورة السفر من خلال البوابة.

ونبهت الحملة، المواطنين إلى التقدم للسفر إلى العمرة من خلال شركات السياحة المخول لها وحدها تنظيم رحلات العمرة والاختيار من قائمة الشركات المسجلة علي البوابة والتي تضم جميع شركات السياحة المسموح لها بتنظيم الرحلات، كما نبهت على ضرورة حصول المواطن علي الباركود الخاص به من شركة السياحة قبل السفر والذي يضمن سلامة إجراءات السفر وجدية البرامج والحجوزات الخاصة بالمواطن.

وتركز الحملة على توعية المواطنين بأن الدولة أنشأت بوابة العمرة لتنظيم السفر وضمان حقوق المواطنين وراحتهم، وعدم اللجوء إلى وسيط أو سمسار والتوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها وكذا ضرورة استلام "الباركود" الخاص بالمعتمر من شركة السياحة قبل ميعاد السفر.​