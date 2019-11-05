"سحروا أعين الناس".. السيسي: "بيخدعوا المصريين بالشائعات"

كتب- محمود مصطفى وأسامة علي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه مستعد لافتتاح المزيد من المشروعات، مضيفا: "مستعد يوم بعد يوم لمدة شهر أو اتنين أو تلاتة، نفضل نفتتح اللي عملناه علشان نوريه للمصريين".

وأضاف السيسي خلال افتتاح بعض المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، صباح الثلاثاء: "المشروعات دي مش إحنا اللي عملناها، إحنا كلنا كمصريين وكدولة بأجهزتها ومؤسساتها هي اللي عملت علشان تغير حياة المصريين، وأنا بقول الكلام ده وبكرره، وبقول إحنا محتاجين نتكلم كتير".

وتابع السيسي: "الإعلام محتاج يتحدث كتير علشان للناس، ما تخلوش أبدا حد يخدعكوا أو يضحك عليكوا، وفيه آية في القرآن بتقول: "فَلَمَّا ألْقَوا سَحَرُوا أَعْينَ النَّاسِ..." يعني خدعوهم وبيضحكوا عليهم، ويشوهوا الحكاية".

وأضاف: "إحنا مسئولين مع بعض كلنا، الدولة بمؤسساتها بإعلامها إنها تبقى هي الحامي والمدافع عن وعي المصريين.

وتابع: "أنا قولت الكلام دا قبل كده، بيحاولوا كل يوم ألف وألفين شائعة وتكذيب وتحريف وإفك، والناس معذورة وبسيطة ومشغولة في أكل عيشها وحياتها اليومية، فهو مش هيقعد يدقق في كل اللي بنتكلم فيه ده، إحنا محتاجيين نكرره ونتكلم فيه".

وأوضح: "كل مسئول وهو بيفتتح مؤتمر أو شيء من هذا القبيل، لازم يعدي على حتة الوعي ويتكلم فيها، الناس هتزهق لأ.. مش هتزهق، الناس عاوزة تبقى مطمنة".

واستكمل حديثه قائلا: "اللي اتعمل في 4 سنوات، متعملش في 15 و20 سنة، والمشروعات دي بيشتغل فيها نحو 4 و5 مليون مصري"، مضيفا: "لو مكناش فتحنا هذه المشروعات، الناس اللي رجعت من ليبيا وعددهم نحو مليون ونص مواطن.. كانوا هيشتغلوا فين؟!".​