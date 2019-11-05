مساعد وزير الصحة: لا يوجد حالة التهاب سحائي واحد في مصر

كتب- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور علاء عيد، مساعد وزير الصحة لقطاع الطب الوقائي، إنه سيتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بجميع الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية والخاصة بعلاج الديدان للأطفال.

وأضاف "عيد"، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مرفت موسى بشأن انتشار الإصابة بديدان الأطفال بقرية نواي مركز ملوي بمحافظة المنيا، أنه سيكلف التمويل الطبي بتوفير تلك الأدوية والمستلزمات في كل أنحاء مصر، والتركيز على المناطق أو البؤر التي تحدث بها إصابات بالديدان للأطفال.

وأشار ممثل وزارة الصحة، إلى أن هناك بعض القرى بها إصابات ولكن الأمر ليس ظاهرة، موضحا أن الوزارة ستقوم بحملة استثنائية للوحدة الصحية بقرية نواي بمحافظة المنيا، والتي ظهر بها بعض حالات الديدان بالأطفال.

فى سياق آخر، جدد مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، تأكيده على أنه لا توجد حالة التهاب سحائي واحدة في مصر، ونفي بشكل قاطع ظهور أي حالة لهذا المرض.

من جانبها، قالت النائبة مرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية، ومقدمة طلب الإحاطة، إن هيئة إنقاذ الطفولة العالمية وجدت شريحة من الأطفال مصابة بالديدان وبنسبة عالية في ظل عدم وجود أدوية لمعالجة هذا المرض.

وأشارت "الشرقاوي"، إلى أنه في الآونة الأخيرة أصيب عدد كبير من الأطفال بديدان، قائلة: "انتشرت أكثر بصورة بشعة في قرية نواي بمركز ملوي بمحافظة المنيا كشفتها التحاليل الطبية التي قامت بها جمعية تنمية المرأة والطفل بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة العالمية، والتي أكدت من خلال تقارير طبية وتحاليل وجود نسب عالية جدا لمصابي الديدان".

وذكرت مقدمة طلب الإحاطة، أن الكارثة تكمن في عدم وجود أدوية لمعالجة الديدان بصورة كافية في الوحدات الصحية، مطالبة بضرورة البحث عن السبب في انتشار مثل هذه الديدان، خاصة في ظل عدم وجود نظافة شاملة في المدارس التي تفتقد أبسط أدوات النظافة الشاملة، مشددة على ضرورة اهتمام المسئولين بوزارة الصحة في تبني حملة لنظافة المدارس خاصة في المناطق الريفية والنائية.​