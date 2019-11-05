"اللي بيصلي بيدفع".. برلماني يطالب بإعفاء دور العبادة من مصاريف الكهرباء

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، من الحكومة بضرورة إعفاء دور العبادة من مصروفات الكهرباء.

وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان: لا يعقل أن يدخل المواطن علشان يصلي ركعتين لله يقوم يدفع فلوس علشان الكهرباء.

وأشار النائب، إلى أن المصلين كل أول شهر يقومون بجمع المبالغ المستحقة لوزارة الكهرباء، قائلا: الناس بتتعب علشان تلم الفلوس للكارت بتاع وزير الأوقاف".

وانتقد عبدالستار، القرار الصادر من وزير الأوقاف في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يتم جمع الأموال من المصلين لدفع فواتير الكهرباء.

وقال عبد الستار: "وزير الأوقاف بيكمل على الناس وكل اللي داخل يصلي فريضة ربنا يدفع فلوس".