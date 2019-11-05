السيسي يوجه القوات المسلحة ووزارة الداخلية بتأمين طريق شرم الشيخ الجديد

كتب- محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأمين طريق شرم الشيخ الجديد، الذي تم افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء.

وقال السيسي خلال افتتاح بعض المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، صباح الثلاثاء: "أرجو من القوات المسلحة ووزارة الداخلية فيما يخص طريق شرم الشيخ وعملية استلامه، وضع القوات اللازمة لعملية تأمينه، علشان نقول إن الطريق بدأ يُستخدم بشكل كامل".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإرادة دائما ما تصطدم بعدم الاستقرار، مضيفا: "لو فيه إرادة إننا نبني ونعمر ومافيش استقرار، مش هيحصل".