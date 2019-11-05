السيسي يلتقط صورا تذكارية أثناء افتتاح مشروعات السويس وجنوب سيناء

كتبت- مي مدحت:

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التقاط صورة تذكارية، مع عدد من المهندسين والوزراء المشاركين فى افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء اليوم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ صباح اليوم افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.