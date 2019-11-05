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    نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب: لدينا أكبر خط لدرفلة الحديد

    01:51 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب: لدينا أكبر خط لدرفلة الحديد

    رفيق ضو نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب

    كتب- محمد عاطف ومي مدحت:

    قال اللبناني رفيق ضو نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، إنه تعلم في مصر أن الرئيس يبني المساجد والكنائس والمتاحف والحدائق، وهذا هو سر نجاح البلد، مضيفا: أنتم قدوة لكثير من الشعوب المجاورة وأنا على يقين أن التاريخ سيسجل الانتقال من الإرهاب إلى التنمية والبناء.

    وأضاف في كلمته التي ألقاها منذ قليل بمناسبة افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات التنموية بالسويس: لم يستورد المصريون القدماء الحديد من الخارج، ومن يدعونا إلى استيردا الحديد من الخارج، يدعونا إلى نسيان تاريخ لم ينساه التاريخ نفسه، ونحن نستكمل إنشاء حديد الدرفلة طبقا للمواصفات العالمية.

    وأكمل: هذا المصنع هو أكبر خط لدرفلة الحديد ويستخدم أحدث التكنولوجيا وإنه لفخر لنا أن يبنى هذا المصنع على أرض السويس الباسلة الصامدة، وأهمية الحديد تأتي من عشرات الصناعات التي تقوم على هامشه. ​

    رفيق ضو شركة السويس للصلب المشروعات التنموية السويس

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