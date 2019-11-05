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    السيسي يوجه بإقامة نظم ميكنة ومعلومات متكاملة بالمجمعات الصناعية الجديدة

    01:36 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    السيسي يوجه بإقامة نظم ميكنة ومعلومات متكاملة بالمجمعات الصناعية الجديدة

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد سامي:

    قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية موجها حديثه إلى اللواء مصطفي أمين رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه لا بد أن يكون لمجمع مصانع الرخام بالجفجافة وسط سيناء التابع للشركة الوطنية للرخام والجرانيت، قاعدة نظم ومعلومات يتم التسجيل عليها ما يتم إنتاجه من الرخام وما يتم تخزينه وإخراجه من المصنع، وذلك للقضاء على أي خطا بشري مقصود أو غير مقصود.

    جاء ذلك على هامش افتتاح عدة مشروعات تنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح مجموعة من المشروعات الفترة المقبلة.

    السيسي مصطفي أمين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مصانع الرخام سيناء

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