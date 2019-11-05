"الخدمة الوطنية": حجم العمالة بمصانع الحديد والصلب أكثر من 30 ألف عامل

كتب- يوسف عفيفي ومي مدحت:

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن إنتاج مصر من الحديد والصلب ارتفع في العام الجاري إلى 8 ملايين طن، فيما بلغ حجم الاستثمارات في ذات المجال إلى 170 مليار جنيه.

وأوضح أمين خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حجم هذا الاستثمار، يمثل 96% منها للمصانع المتكاملة، موضحا أن حجم العمالة يبلغ في هذه المصانع نحو 30 ألف و400 عامل.

وأضاف أن جملة الطاقات الإنتاجية من الحديد تبلغ نحو 14 مليون طن سنويا، في حين أتاح المصنع أكثر من 1000 فرصة عمل من مختلف المؤهلات العليا.

تأتي الافتتاحات في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح مجموعة من المشروعات الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي، وعلى هامش الافتتاحات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بأن الدولة ستفتتح العديد من المشروعات الفترة المقبلة.