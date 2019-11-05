وزارة الزراعة تعلن أسماء الفائزين بجوائز بطولة مصر لجمال الخيول

بمقدم 14 ألفًا وبالتقسيط.. الإسكان تطرح شققًا جديدة بـ8 محافظات (صور)

الإسكان: حملة مكبرة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر مربع بالعاشر

بيان حالة الطقس لـ72 ساعة.. 3 أيام ممطرة في هذه المناطق

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة نتائج بطولة مصر القومية والدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت على مدار 4 أيام، بمشاركة 142 حصانا عربيا.

وقد سلمت نائب وزير الزراعة الجوائز الخاصة لأفضل حصان وأفضل فرس وأفضل مزرعة وأفضل مرب ، مشيدة بالدور العربي في مساندة مصر والدعم المعنوي لمصر من الكويت ممثلا في الشيخة سارة فهد الصباح، والتي تم تكريمها على هامش البطولة لدورها في دعم إقامة البطولة ورعايتها لها إيمانا وتقديرا منها للعلاقة المتميزة بين مصر والكويت.

شاركت في البطولة نخبة من أمراء ووزراء وسفراء ومحبي الخيل على مستوى العالم، وقد شارك في تكريم الفائزين جمعة مبارك سفير دولة الإمارات بمصر، وتراس كاشا نائب وزير الاقتصاد والتجارة والزراعة الأوكراني.

وقالت محرز - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش الحفل - إنه تم تقسم أيام البطولة ل 6 بطولات محلية حسب الفئة العمرية للخيول المشاركة، والتي شملت بطولة المهرات عمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة الفرسات وبطولة الأمهار سنة، وبطولة الأمهار لأكثر من عام، وبطولة الطلائق.

وأعلنت نائب وزير الزراعة عن فوز الحصان فخر المملكة بالجائزة الذهبية والحصان غازي المملكة بالجائزة الفضية والحصان إياد المملكة بالجائزة البرونزية في مسابقة الأمهار الصغيرة، فيما فاز الحصان فخر البادية بالجائزة الذهبية والحصان إياد بالجائزة الفضية والحصان فخر المملكة بالجائزة البرونزية في بطولة الأمهار الكبيرة.

وأعربت نائب الوزير عن سعادتها بنجاح بطولة مصر لجمال الخيول، وأن إدارة هذا الحدث على المستويين المحلي والدولي يؤكد أن مصر تستعيد قدرتها علي مواصلة النجاح في المشروعات الريادية التي تحقق إطلالة جيدة لمصر أمام العالم تجعلها دولة من طراز خاص في صناعة الخيول وجمال الخيول وأدب الخيول، موضحة أن هذا النجاح سيتواصل مع خطة تطوير محطة الزهراء وزيادة الصادرات المصرية من الخيول المصرية العربية الأصيلة.

وشددت محرز على أن ما يحدث في محطة الزهراء من تطوير ورعاية لأحد أركان الاقتصاد الوطني للدولة المصرية يمثل "أيقونة" صناعة الخيول، وأنها تسير علي الطريق الصحيح لخدمة أكثر من 16 ألف حصان عربي نسعى إلى النهوض بها باعتبارها ثروة قومية لمصر وحماية لتراث مصر في مجال الخيول الأصيلة.​