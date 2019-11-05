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    غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق مدينة العبور

    11:54 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق مدينة العبور

    قطع المياه- أرشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر

    قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه سيتم قطع المياه عن الحي السادس، وكذا الحي الخامس من بلوكات 16033 حتى 16089 اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الأربعاء، وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك في إطار أعمال ربط الخطوط المغذية لبعض الأماكن بالمدينة علي الخطوط الرئيسية.

    وأضاف أنه على المواطنين والأماكن التجارية والخدمية تدبير احتياجاتها من المياه خلال هذه الفترة.​

    قطع المياه جهاز مدينة العبور الأماكن التجارية

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