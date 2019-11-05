"مصانع حديد ورخام وشقق".. ننشر قائمة المشروعات التي يفتتحها السيسي بعد قليل

كتب - محمد سامي

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل عدة مشروعات تنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.

وتأتي الافتتاحات في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح مجموعة من المشروعات الفترة المقبلة.

وينشر مصراوي أبرز المشروعات التي يفتتحها الرئيس بعد قليل.

- المصنع الثالث لدرفلة الحديد على مساحة 310 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سنويا بمجمع شركة السويس للصلب.

- مجمع مصانع الرخام بالجفجافة وسط سيناء التابع للشركة الوطنية للرخام والجرانيت.

- الرصيف البحري لسوميد حيث تضمن المرحلة الأولى لإنشاء الرصيف البحري.

- 239 عمارة بإجمالي 3700 وحدة إسكان اجتماعي بنطاق مدن الطور ونويبع وأبوزينيمة.

- عدد من مشروعات البنية الأساسية تتضمن تطوير وصلة أم قمر بطول 37 كيلو متر وعرض 13 مترا في الاتجاهين، و3 حارات مرورية وجزيرة وسطى بعرض 20 مترا، وذلك للربط بين القاهرة والسويس وطريق القاهرة الإسماعيلية.

- تطوير طريق جنيفة من المركز الطبي العالمي إلى قناة السويس لتسهيل الحركة المرورية بطول 104 كيلو متر.

- مشروع إنشاء كوبري الجيش المصري بمدخل محافظة السويس بإجمالي أطوال 700 متر وعرض 24 مترا.​