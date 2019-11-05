بالشروط والأوراق المطلوبة.. الإنتاج الحربي تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، حاجتها لشغل عدد من الوظائف في منافذ البيع التابعة لها.

وبحسب إعلان الهيئة، فأن الوظائف جاءت على النحو التالي:

1- مـديـريـن:

المؤهل: مؤهل عالي مناسب.

الســن: لايقل عن 35 سنة ولايزيد عن 45 سنة.

الخبرة المطلوبة: خبرة لاتقل عن 5 سنوات في مجال الإدارة (تسويق، مبيعات).

المهارات: يجيد التعامل مع الكمبيوتر مع إجادة اللغة الإنجليزية.

- معرفة جيدة بأساليب البيع الحديثة.

2- محاسبين:

المؤهل: بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة).

الســن: لايقل عن 30 سنة ولايزيد عن 35 سنة.

الخبرة المطلوبة: خبرة لاتقل عن 5 سنوات في مجال الحسابات.

المهـارات: يجيد التعامل مع الكمبيوتر مع إجادة اللغة الإنجليزية.

3-عارضيين:

المؤهل: مؤهل عالي مناسب.

الســـن: لايقل عن 23 سنة ولايزيد عن 35 سنة.

الخبرة المطلوبة: لاتقل عن 3 سنوات في مجال البيع أو التعامل مع العملاء.

السمات الشخصية: معرفة جيدة بأساليب البيع الحديثة.

- اللباقة في الحديث.

- القدرة على الإقناع والتواصل.

- حسن المظهر.

- يجيد التعامل مع الكمبيوتر مع إجادة اللغة الإنجليزية.

4-عمال تحميل ونظافة:

المؤهل: حاصل على شهادة الإعدادية.

الســـن: لايقل عن 25 سنه ولايزيد عن 30 سنة.

الحالة الصحية: جيدة تتناسب مع طبيعة العمل.

5- أمين مخزن:

المؤهل: بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة).

الســن: لايقل عن 30 سنة ولايزيد عن 40 سنة.

الخبرة المطلوبة: خبرة لاتقل عن 5 سنوات في مجال المخازن.

المهـارات: يجيد التعامل مع الكمبيوتر مع إجادة اللغة الإنجليزية.

6- أمين الخزينة:

المؤهل: بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة).

الســن: لايقل عن 30 سنة ولايزيد عن 40 سنة.

الخبرة المطلوبة: خبرة لاتقل عن 5 سنوات في الأعمال المحاسبية.

المهارات: يجيد التعامل مع الكمبيوتر مع إجادة اللغة الإنجليزية.

وتقدم الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني التالي: Jobs.momp@gmail.com على أن يكون مرفقًا بطلبات التقديم السيرة الذاتية مستوفاه البيانات الآتية فقط (الاسم، وتاريخ الميلاد، والمؤهل الدراسي، ومنطقة السكن، وسابقة الخبرة، ورقم الموبايل) في موعد أقصاه 7 نوفمبر الجاري، ولم يتم النظر في أي طلبات ترد بعد هذا التاريخ، على أن يكون المتقدمين من قاطني المناطق التالية (القاهرة، وحلوان، والجيزة، وبنها، وطنطا، ودمنهور، والإسكندرية، ودمياط).

وسيتم الإعلان عن موعد الاختبارات والمقابلات الشخصية لمن ينطبق عليهم الشروط على الصفحة الرسمية للوزارة.