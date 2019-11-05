اليوم.. إعلان الكشوف النهائية لمرشحي الانتخابات الجامعية

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، اليوم الثلاثاء، إعلان الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019-2020.

ومن المقرر أن تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج 10 نوفمبر المقبل، وفي اليوم التالي ستبدأ انتخابات الإعادة، وفي 12 نوفمبر ستبدأ انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، وفي اليوم التالي سيتم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

وتجدر الإشارة إلى انتهاء ماراثون الانتخابات في 14 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات.

جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2019/2020، وتشكلت لجنة عليا برئاسة الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان؛ لمتابعة سير أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2019/2020.​