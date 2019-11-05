​14 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. الإسكان تطرح شققا جديدة بـ8 محافظات (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ12، يوم الأحد المقبل، عن طريق طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد، مع استمرار بيعها للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، حتى يوم 12 ديسمبر المقبل.

الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي جاء تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة"، حيث توجد الشقق في 8 محافظات، وتصل مساحة الشقة إلى 90 مترًا (3 غرف وصالة) جاهزة للتسليم، بسعر موحد 197 ألف جنيه، ويمكن التعرف على أماكن الشقق التفصيل من من هنا..

وأعلنت وزارة الإسكان تفاصيل سداد ثمن الشقة في الإعلان الـ12، على النحو التالي:

- يتم سداد مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص).

- سداد 150 جنيهًا مصروفات إدارية (لا تُرد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن.

- استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

- سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائيًا).

- لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن.

- سداد باقي ثمن الوحدة بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.

- يقدم الصندوق دعمًا نقديًا يصل لـ40 ألف جنيه مصري وفقًا لدخل مقدم الطلب.

ويمكن التعرف على الشروط الخاصة بالحجز والأوراق المطلوبة من هنا..

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