158 مليون إجـمالي الإيرادات المحققة بجـمارك الدخان في أكتوبر

كتب- طه عبيد:

بلغ عــدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة بـولا سـليمان ميـخائيل خـــلال شهر أكتـــوبر 2019 حـوالي 174 حاوية دخان خام، واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجـــمركية في عــدد طـــرود إجمالي 17 ألف و152 طردًا بوزن إجمالي 3263 طنًا و918 كيلوجرام.

وجرى الإفراج عــن 168 شـــهادة ســـحب جــزئية بعــدد 13 ألف و303 طـــرود بـوزن إجـمالي 2705 أطنان و 542 كيلو جــرام.

وبلغ إجـــمالي الضرائب والرسوم الجــمركيــة المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خـــلال شهر أكتـــوبر 2019 حوالي 21 مليون و257 ألف و825 جنيهًا وإجمالي الغرامات 155 ألف 511 جنيهًا.

بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 134 مليون و191 ألف 856 جنيهًا وإجـمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة، مليون و516 ألف و140 جنيهًا والرسوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 758 ألف و70 جنيهًا وإجــمالي المصروفات الإداريـة، ودمغة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحـصلة 14 ألف و 537 جنيهًا.

وبذلك يكون إجـــمالي الإيرادات المحصلة بجــمارك الإدارة العامـة لجمارك الدخـان بالقاهرة خلال شهر أكتــوبر 2019 حوالي 157 مليون و 922 ألف 611 جنيهًا.

وخلال الفترة نفسها بلغ إجــمالي قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالي 65 مليون و078 ألف و430 جنيهًا.