رئيس التنسيق الحضاري يكشف تفاصيل تطوير ميدان المحطة بطنطا

كتب- محمد عاطف:

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن هناك خطة لتطوير 46 ميدانًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف أبو سعدة، في تصريحات لـ"مصراوي": "كان آخر ميدان تم تطويره هو ميدان المحطة في طنطا بمحافظة الغربية، وغيرنا مسارات السير فيه وإعادة تخطيطه، مع الحفاظ على شكل المحطة"، مشيرًا: "وجدنا أن المحطة تراثية ولها تاريخ طويل، ومسجلة ضمن قائمة التراث المادي بالمدينة، فقمنا بالإبقاء عليها مع إعادة تطوير الرؤية البصرية للميدان ككل".

وتابع: "محافظ الغربية أعجب بالتطوير، وشكّل لجنة مشتركة من المحافظة والجهاز، لاستكمال التطوير الذي بدأناه".​