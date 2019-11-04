نائب وزير الزراعة : لا نصدر دواجن لغينيا ونطبق معايير الصحة الحيوانية

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر لا تصدر لحوم دواجن إلى دولة غينيا، مشيرة إلى أن أية عمليات تصدير للدواجن المصرية تكون وفقا للاشتراطات التي حددتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، وقواعد الاستيراد لكل دولة تستورد دواجن مصرية وفقا لهذه المعايير.

وقالت محرز، ردا على ما تم تداوله بشأن تصدير دواجن من غينيا إلى الكويت على أنها دواجن مصرية وتغيير منشأ الإنتاج لتكون دواجن من غينيا، " إن هذا الأمر غير صحيح، وهناك عدد من الشروط والضوابط المتبعة التي يجب توافرها لحصول شركات الدواجن على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالسماح لها بتصدير الدواجن ضمن مشروع المناطق الخالية من أنفلونزا الطيور ومنها تطبيق جميع اشتراطات المزرعة وخلوها من أنفلونزا الطيور، والانضمام إلى برنامج إعداد وتأهيل مزارع الدواجن كمناطق خالية من مرض أنفلونزا الطيور".

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه يتم منح رخصة التصدير بعد تطبيق شروط وإجراءات الأمان الحيوي كاملة، وتطبيق برنامج تسجيل المنشآت الداجنة، وتطبيق معايير الأمان الحيوي والبعد الوقائي المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في باريس OIE.

وأشارت إلى أن مدة البرنامج المتبع لمزارع الدواجن الخالية من المرض هي عام قبل السماح لها بالتصدير، وأخذ عينات من المنشأة كل 21 يوما وتحليلها بمعرفة أجهزة الهيئة والمعمل القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، وهو معمل معتمد دوليا طبقا للمنظمة الدولية للمعايير "أيزو".

ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أنه في حالة التأكد من سلبية العينات الواردة من الدواجن وخلوها من مرض أنفلونزا الطيور ، فإن المنشأة تحصل على الشهادة المعتمدة دوليا من الهيئة ويسمح لها بتصدير إنتاجها فورا، مشيرة إلى أن المنشآت الداجنة المستوفاة لجميع الشروط يتم إعلان مزارعها خالية من أنفلونزا الطيور، طبقا لبرنامج اعتماد المنشآت الخالية، المتوافق مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.