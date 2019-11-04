"سياحة النواب" توصي بإزالة أي معوقات لتطوير مواقع مسار العائلة المقدسة

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بسرعة إزالة أي معوقات أمام تنفيذ المشروع القومي لتطوير مواقع مسار العائلة المقدسة الذي تم إطلاقه فى عام 2013 .

وأكدت اللجنة في اجتماعها، الاثنين، برئاسة عمرو صدقي، أن المشروع مهم جدًا استراتيجيًا وتنمويًا وسياحيًا لمصر.

وكشف الدكتور عادل الجندي، مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجى بهيئة التنمية السياحية أن المشروع سيدر دخلا يتجاوز 30 مليار جنيه بعد اكتماله، حيث تشير التقديرات إلى أن معدل إقامة أى سائح ستكون 29 يوما بمعدل انفاق يومى 120 دولارًا.

وأضاف أن وزارة السياحة تولى المشروع اهتماما خاصا لأنه ليس مجرد مشروع سياحى ، بل مشروع تنموى عمراتى متكامل ، حيث يمر مسار العائبة المقدمسة فى ثمانى محافظات من الدلتا شمالا الى اسيوط والمنيا جنوبا مرورا بالقاهرة

وقال إن المسار يمر بـ 25 نقطة سياحية منهم 18 نقطة محورية يتم التركيز عليها كمشروع تنموى متكامل، مشيرًا إلى أن مسار العائلة المقدسة هو أطول مسار سياحى في العالم، حيث يبلغ طول الرحلة 3500 متر.

وأوضح ممثل وزارة السياحة، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الزائرين لهذه النقاط التى تمر بها الرحلة من 300 ألف حاليا إلى 500 ألف زائر.

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 1.5 مليار مسيحي حول العالم منهم 1.9% يقصدون المزارات السياحية القبطية فى مصر.

وأكد الجندى أنه يجرى حاليا تطوير جميع نقاط المسار، منها منطقة جبل الطير في المنيا، حيث يتم إقامة مرسى نيلي جديد أمام المنطقة، وكذلك تطوير منطقة الفرمة في شمال سيناء، ودير المحرق في أسيوط وشجرة مريم فى المطرية بالقاهرة .

وتعهد الجندي بسرعة الانتهاء من المشروع بالتنسيق مع وزارة الأثار ، مؤكدا أن سبب التأخير كان نتيجة الأحداث التى شهدتها مصر بعد عام 2013.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى محمد ممثل وزارة الأثار، أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة وأعدت جميع الدراسات لحصر المواقع الأثرية التى تحتاج لتطوير وقطعت شوطًا كبيرًا في هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة السياحة.