"تحرك بدون سائق".. كامل الوزير يحيل المتسببين في واقعة قطار شبين القناطر للنيابة

كتب- أسامة علي:

قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل، إيقاف المنتسببين في واقعة قطار شبين القناطر عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الراتب وإحالتهم إلى النيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات التأديبة قبلهم، كما تم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياة المواطنين والممتلكات للخطر.

وتلقت السكة الحديد، شكوى من أحد المواطنين تفيد بأن قطارًا بمحطة شبين القناطر قد تحرك بدون سائق، الاثنين الماضي، الأمر الذي نفته الهيئة في بيان لها.

وكلف وزير النقل، الفريق بتشكيلها للتحقيق في واقعة قطار محطة شبين القناطر، بعد تقديم بلاغات من للمواطنين بأنه كان يسير بدون سائق.

وقد أسفرت عن إدانه جميع المتسببن والمسئولين عن حدوث الواقعة.