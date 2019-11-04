"ترامب رجل من طراز فريد".. تفاصيل اتصال السيسي برئيس أمريكا

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بموقع "فيسبوك"، تفاصيل مكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالت ترامب.

وقال السيسي: "سعدت كثيرًا بمكالمتي اليوم مع الرئيس ترامب، والتي تناولنا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها.

وأضاف الرئيس: "أجدد أمتناني الشخصي وتقدير مصر لسيادته على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة".

وأكد السيسي، ثقته الكاملة في هذه رعاية أمريكا للمفاوضات، لافتًا إلى أن من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق جميع الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية.

وكانت رئاسة الجمهورية، أعلنت في بيان لها مساء اليوم، أن الاتصال بين الرئيسين بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث قدم السيسي لترامب، التهنئة والشكر على جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب، واستضافة مفاوضات سد النهضة.

