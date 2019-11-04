"النواب" يوافق على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية وقرض البنك الدولي

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض لمشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموقع في 5 مايو 2019 بين مصر والبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

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