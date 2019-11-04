بالصور.. توزيع جوائز التميز الصحفي في ختام فعاليات منتدى إعلام مصر

كتب- عبدالله عويس ومصطفى علي:

تصوير- شروق غنيم

اختتم منتدى إعلام مصر، فعاليات دورته الثانية، اليوم الاثنين، بتوزيع جوائز التميز الصحفي لعام 2019.

وفازت الزميلة مها صلاح الدين، بالمركز الثالث عن تحقيقها الرقمي "طلب رسمي .. كيف تُسلم مواقع التواصل الاجتماعي بياناتك لحكومات العالم؟" المنشور في موقع مصراوي، حيث تسلمت والدتها الجائزة.

يشار إلى أن النادي الإعلامي أعلن عن أسماء الفائزين بجوائز التميز الصحفي، التي يمنحها النادي في إطار مبادراته الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري.

وفاز بالجائزة الأولى أحمد العميد، عن سلسلة موضوعاته وحواراته التي أجراها في الأراضي السورية بعنوان "الوطن على جبهات الحرب في سوريا"، المنشور بصحيفة الوطن. وفازت بالجائزة الثانية، غادة الشريف عن تحقيقها المنشور في صحيفة المصري اليوم، بعنوان "نساء على قوائم انتظار الاجهاض".

واختارت لجنة التحكيم تلك الأعمال الثلاثة من بين مئات المشاركات، في إطار اهتمام لافت بالمشاركة للعام الثالث على التوالي.

ورأت اللجنة أن العمل الذي استحق الجائزة الأولى يعكس جرأة ميدانية، واستطاع تقديم صورة موضوعية لتفاعلات الصراع في بيئة خطرة.

واستطاع العمل الثالث توظيف تقنيات "المالتميديا" والجمع بين أساليب صحافة البيانات والمقابلات المرئية وتقنيات العرض الإلكتروني، لعرض قضية متشابكة ذات أهمية وأبعاد دولية.

وأكدت اللجنة اعتزازها بالتزام الأعمال الفائزة بالمعايير والقواعد المنصوص عليها في "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين"، الذي أصدره النادي الإعلامي عام ٢٠١٥، ونظم عشرات الدورات التدريبية لمئات الصحفيين المصريين من وسائل إعلام مختلفة لتعزيز مهاراتهم وتقوية التزامهم بالمبادئ الواردة فيه.

ويعد منتدى إعلام مصر، فعالية مهنية سنوية للصحفيين المصريين، تتيح لهم الاطلاع على تطورات صناعة الإعلام في العالم، والتعرف على أحدث طرق إنتاج المحتوى وعرضه في وسائل الإعلام. ويتيح المنتدى عرض تجارب ناجحة لمؤسسات إنتاج المحتوى المصرية والعربية والدولية التي تعاملت مع التطورات الرقمية.

وتدور نسخة هذا العام، حول كيفية خلق المناخ المناسب للوصول للصحافة الجيدة، من خلال مناقشة عدد من الموضوعات كالمهارات الصحفية، والممارسات الآمنة والأخلاقيات المهنية، وأخلاقيات الصحافة الاستقصائية، وتغطية قضايا الصراعات والأحداث العاجلة، والابتكار في المحتوى وكيفية التعامل مع المحتوى المقدم من شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى المدفوع بالإضافة إلى إعلام الخدمة العامة، والكيانات الناشئة.

كما يناقش المنتدى الصحافة الجيدة التي تلتزم بالمعلومات وبالوقائع المجردة، وتتحرى الدقة وصولا للحقيقة. وتنطلق الفعاليات من جلسات وورش عمل وعروض بصيغ مهنية محترفة استفادت من التكنولوجيا وطوعتها لصالحها وحققت معادلة الحفاظ على المهنية وكسب الجمهور.

كان النادي الإعلامي أطلق النسخة الأولى أكتوبر ٢٠١٨ تحت عنوان "عصر ما بعد المعلومات"، بحضور أكثر من ٦٠٠ صحفي وإعلامي، وجاءت بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والدولية الكبرى، منها موقع مصراوي الإخباري الإلكتروني، وعدد من القنوات التليفزيونية.