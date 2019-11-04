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سامي فرج رئيسًا لهيئة الطرق والكباري

05:58 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
سامي فرج رئيسًا لهيئة الطرق والكباري

وزير النقل

كتب- أسامة عبد الكريم:

وافق وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، على الطلب المُقدم من اللواء مهندس نادر سمير، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والخاص بإنهاء إعارته لوزارة النقل من القوات المسلحة، وعدم الاستمرار في منصبه رئيساً للهيئة نظراً لظروفه الصحية.

وأصدر وزير النقل قراراً بتكليف المهندس سامي فرج، قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

ووجهت وزارة النقل، الشكر للواء مهندس نادر سمير، على مابذله من جهد خلال فترة رئاسته لهيئة الطرق والكباري.

وزير النقل هيئة الطرق والكباري سامي فرج وزارة النقل

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