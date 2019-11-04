"أبرزهم ممدوح عامر".. إحالة 3 قرار للنيابة العامة للتجاوز في التلاوة

كتب - محمود مصطفى:

قرر مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد نائب نقيب قراء الجمهورية، شيخ عموم المقارئ المصرية، إحالة بعض من القراء ممن وصفتهم بالمتجاوزين في تلاوتهم إلى النيابة العامة فورا، بعدما تم التنبيه عليهم وإخطارهم. بحسب بيان صحفي.

وأوضحت النقابة، في بيان لها الاثنين، أن القراء هم: ممدوح إبراهيم عامر، وعبد اللاه جلال وهشام سمير عنتر.

وقرر مجلس النقابة إيقاف عضوية ياسرعبد الرحمن محمود وشهرته ياسر البتشتي، الذي يحمل عضوية رقم 4686، وحامد عبد الغنى أحمد الذي يحمل رقم عضوية 2334 وهو إجراء أولي لهما، وهما من (أبو تشت - قنا) وجابر يحيي محمود عثمان وهو عضو فئة ( ب)، قيامه بمنح إجازة قرآنية موقع عليها بخاتم مزيف للنقابة لأحمد عودة، وأحالت النقابة الإجازة واسم مانح الإجازة والحاصل عليها للنيابة العامة.