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    برلماني: "الدلتا عايمة على آثار".. وعبدالعال: مصر متحف مفتوح

    04:48 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
    برلماني: "الدلتا عايمة على آثار".. وعبدالعال: مصر متحف مفتوح

    النائب محمد سلامة الجوهري

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    طالب النائب سلامة الجوهري، بضرورة الاهتمام بالآثار في كافة محافظات الجمهورية وليس الصعيد فقط، مؤكدا أن المتحف القومي الكبير سيكون واجهة حضارية لمصر.

    وقال: "الدلتا عايمة على آثار".

    جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، لقانون إعادة تنظيم المتحف المصري الكبير، بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني.

    وأكد النائب، أن منطقة المتحف الكبير ستشهد تطورا كبيرا بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة سفنكس، ما سيؤدي إلى القضاء على العشوائيات المحيطة به معلنا موافقته على مشروع القانون.

    من جانبه علق الدكتور علي عبدالعال على حديث النائب، مؤكدا أن كل مكان في مصر به آثار، وهي عبارة عن متحف مفتوح.​

    سلامة الجوهري الآثار المتحف القومي الكبير خالد العناني مجلس النواب

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