والي تكشف الفرق بين صندوق عطاء وصندوق دعم ذوي الإعاقة

كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك فروق كثيرة بين طبيعة عمل صندوق عطاء، وصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحكومي المعد له مشروع قانون بمجلس النواب.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في افتتاح صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة، أن صندوق عطاء يعتمد على الاكتتاب والتبرعات من المواطنين الراغبين في التعاون وخدمة ذوي الإعاقة، بينما مشروع القانون الخاص بذوي الإعاقة هو صندوق حكومي يعتمد على تحصيل مبالغ مالية مقابل خدمات إضافية على الخدمة المقدمة للجمهور. ​