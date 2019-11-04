عمران: التبرع بـ10 ملايين جنيه من فوائد التأمين التكافلي لصندوق الاستثمار الخيري

كتب- أسامة علي:

كشف محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تشكيل لجنة لدراسة التبرع لصالح صندوق الاستثمار الخيري "عطاء" من فوائد نشاط التأمين التكافلي التي لم تصل لأصحابها، ووافقت اللجنة على التبرع بـ10 مليون جنيه للصندوق.

وقال عمران على هامش إطلاق أول صندوق خيري مصري لدعم ذوي القدرات الخاصة، إنه سيتم تسليم شيك المبلغ خلال احتفالية الهئية المقرر عقدها الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار الخيرية مهمتها دعم التنمية في مصر، متوقعا المزيد من الإقبال خلال الفترة القادمة لإنشاء صناديق خيرية.

ودعا المسؤلين والمساهمين بالصندوق بتشجيع العاملين لديهم لدعم الصندوق، مؤكدا على تبرعه الشخصي بـ10 آلاف وثيقة للصندوق بواقع 10 جنيه لكل واحدة.​