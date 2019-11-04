"البنك الزراعي": تعيين 1200 خريج جديد.. وتركيب 1400 ماكينة صرف آلي

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي، إنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 1200 خريج جديد بالبنك في تخصصات مختلفة، من خلال إجراءات صارمة تضمن اختيار الكفاءات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة مجدي ملك، وكيل اللجنة.

وأشار "القصير"، إلى أن البنك الزراعي، يسعى لتطوير أدائه من خلال تركيب 1400 ماكينة صرف آلي بمختلف فروع البنك على مستوى الجمهورية، بهدف التسهيل على العملاء.

وأوضح أن البنك داعم بشكل رئيسي للأنشطة الزراعية، والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية باعتباره النشاط الرئيسي للبنك، بجانب الأنشطة المصرفية الأخرى.

وأكد رئيس البنك الزراعي، على توجه البنك في تسهيل الإجراءات بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.