وزير الطيران المدني: الإنجليز "انبهروا" بتطوير المنظومة الأمنية بمطار شرم الشيخ

كتب- طه عبيد:

قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إن عدد من قطاع الطيران المدني الإنجليزي، عبروا عن انبهارهم بالتطور الأمني في الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه تم تصميم منظومة أمنية تتبع للراكب منذ دخوله للمطار وتتبع للحقائب والعاملين.

وأضاف وزير الطيران المدني، خلال احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمبنى الركارب رقم 2 بمطار شرم الشيخ الدولي، إنه سيتم عقد لقاء خلال الفترة القادمة من مسئولي وزارة النقل الروسية لمناقشة استئناف حركة الطيران إلى المطارات السياحية، وعرض المكانة الأمنية التي وصلت إليها وزارة الطيران المدني.

ووجه وزير الطيران المدني الشكر لجميع رؤساء الشركات التابعة لقطاع الطيران المدني، مشيرا إلى أن إجمالي أعمال التطوير للمرحلة الأولى لأعمال التطوير بمطار شرم الشيخ الدولي تصل إلى 600 مليون جنيها، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية خلال أيام.

شملت أعمال التطوير التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، زيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا، كما تتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا، وزيادة البوابات من 8 إلى 12، بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه.​