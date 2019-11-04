أكثر الكلمات إنتشاراً

الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

وزير الطيران المدني: لقاء قريب مع "الروس" لاستئناف عودة الرحلات

01:24 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
وزير الطيران المدني: لقاء قريب مع "الروس" لاستئناف عودة الرحلات

الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، عن إعداد لقاء مرتقب مع الجانب الروسي خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشة آخر تطورات الطيران الروسي
إلى المطارات السياحية المصرية.

وقال الفريق يونس المصري، خلال احتفالية افتتاح تطوير مبنى 2 في مطار شرم الشيخ الدولي، إن تطوير الإجراءات الأمنية داخل المطارات المصرية بصفة عامة والمطارات السياحية بصفة خاصة، أحدثت طفرات كبيرة في المنظومة الأمنية وتأمين المطارات.

وأعرب وزير الطيران المدني، عن أمله في عودة الطيران الروسي إلى المنتجعات المصرية قريبا.​

يونس المصري الطيران المدني روسيا الطيران الروسي استئناف عودة الرحلات الروسية

الخبر التالى:

برلماني: الملصق الإلكتروني يقضي على مافيا سرقة السيارات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان