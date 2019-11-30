أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

العجز يصل إلى 320 ألف.. التعليم: خروج 30 ألف معلم للمعاش نهاية العام

11:32 م السبت 30 نوفمبر 2019
العجز يصل إلى 320 ألف.. التعليم: خروج 30 ألف معلم للمعاش نهاية العام

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة العجز الحقيقية بالمعلمين وصلت إلى 320 ألف معلم.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أن الحل الجذري لمشكلة العجز يكلف الدولة مليارات الجنيهات، موضحًا أن جميع المسابقات التي عقدت خلال الفترات لم تحل المشكلة بل تفاقمت.

وأوضح المصدر، أن هناك 30 ألف معلم سيحالون إلى المعاش هذا العام، إضافة إلى 57 ألف معلم حصلوا على إجازات دون رواتب، بخلاف الإجازات التي تحصل عليها المعلمات الخاصة برعاية الطفل، والإعارات.

ولفت إلى أن بوابة التوظيف ستعمل على مواجهة المشكلة بشكل تلقائي، فعلى سبيل المثال: "عند حصول معلم على إجازة بدون راتب أو خروجه على المعاش، لا يتسغرق وقتًا طويلًا في وجود بديل، ما يؤثر سلبًا على العملية التعليمية".

وزارة التربية والتعليم والتعليم المعاشات معاشات المعلمين

الخبر التالى:

برلماني يكشف مصير مقعد النائب "محمد بدوي دسوقي" بعد وفاته
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان