العجز يصل إلى 320 ألف.. التعليم: خروج 30 ألف معلم للمعاش نهاية العام

كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة العجز الحقيقية بالمعلمين وصلت إلى 320 ألف معلم.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أن الحل الجذري لمشكلة العجز يكلف الدولة مليارات الجنيهات، موضحًا أن جميع المسابقات التي عقدت خلال الفترات لم تحل المشكلة بل تفاقمت.

وأوضح المصدر، أن هناك 30 ألف معلم سيحالون إلى المعاش هذا العام، إضافة إلى 57 ألف معلم حصلوا على إجازات دون رواتب، بخلاف الإجازات التي تحصل عليها المعلمات الخاصة برعاية الطفل، والإعارات.

ولفت إلى أن بوابة التوظيف ستعمل على مواجهة المشكلة بشكل تلقائي، فعلى سبيل المثال: "عند حصول معلم على إجازة بدون راتب أو خروجه على المعاش، لا يتسغرق وقتًا طويلًا في وجود بديل، ما يؤثر سلبًا على العملية التعليمية".