رحب بمهاجميه من الشباب.. نوارة نجم تروي حكاية عن والدها

كتب- محمد عاطف:

طالبت نوارة نجم، خلال حفل توزيع جوائز "أحمد فؤاد نجم" لشعر العامية 2019، الذي أقيم مساء اليوم السبت في الجامعة الأمريكية، بمنح شباب المبدعين فرصة التعبير عن أنفسهم، وتقديم إبداعاتهم حتى ولو لم توافق الأسلوب العلمي.

وعلقت نوارة على تقرير لجنة التحكيم الذي ألقاه الشاعر زين العابدين فؤاد، وأكد خلاله أن نصف الأعمال المتقدمة للجائزة لا ترقى لمستوى التسابق، واصفًا إياها بالهزيلة: "كان أبي من أكثر المشجعين للشباب وإبداعهم حتى ولو كانوا ينتقدوه هو شخصيًا".

وقالت: "هناك حكاية طريفة رواها لي أبي بعدما استضافوه ذات مرة في معرض الكتاب، وهاجم 3 شبان أبي بضراوة متهمين إياه أن أشعاره حماسية وأنها مجرد شعارات لا قيمة لها، وهو ما دفع مقدم الندوة إلى مقاطعة الشباب، ولكن أبي رفض مقاطعتهم وأعطاهم الكلمة كاملة ليهاجموه".

وأشارت: "حاول مدير الندوة أن يثني والدي عن ذلك، إلا أنه هدد بمغادرة الندوة، لو لم يحصلوا على حقهم في التعبير عن رأيهم، حتى لو كان الهجوم من نصيبه، وبالفعل استكملوا هجومه عليه باعتبار أشعاره مجرد شعارات حنجورية".

وأكملت نوارة: "انزوى شابين من الشباب الذين هاجموا والدي في الندوة، ولم يستكملا طريقهما الإبداعي، بينما استكمل ثالثهما الطريق ورأيته في جنازة والدي يبكي، بعد أن اقتنع بإبداع والدي في نهاية الأمر بعدما نضج، ولذا كان والدي يساند الشباب في الحصول على فرصتهم الكاملة في التجربة حتى يعي بنفسه الحقيقة".

وتشرف مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية على الحفل وجوائزه، وكان من بين الحضور، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والشاعر زين العابدين فؤاد والدكتور محمد العدل والدكتور محمد أبو الغار، والشاعر إبراهيم داوود، إلى جانب الفائزين.