6500 متدرب و130 دورة.. "سقارة" ذراع التنمية المحلية للتأهيل

كتب- محمد نصار:

تعتمد وزارة التنمية المحلية على مركز التدريب بسقارة، في تأهيل وتطوير كوادر المحليات في مختلف المحافظات من خلال تنظيم دورات تدريبية تشمل مجالات مختلفة أهمها التحول الرقمي واللامركزية.

في التقرير التالي، نستعرض أهم وأبرز أنشطة المركز، التي نفذها بداية من مارس الماضي، وحتى الآن..

مارس

بتاريخ 28 مارس الماضي، احتفل مركز التنمية المحلية بانتهاء 4 برامج تدريبية استفاد منها 108 متدربين في مجالات تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية، في مجال إدارة الأزمات، وتنمية مهارات مديري الإدارات، في مجال الشئون الهندسية، وصقل مهارات العاملين بإدارات العلاقات العامة بالوحدات المحلية، وصقل مهارات العاملين بإدارات العلاقات العامة بالوحدات المحلية، وتنمية المهارات الأساسية للعاملين بالإدارات المحلية، في مجال تصميم الشبكات.

أبريل

1- في 25 أبريل الماضي احتفل المركز بانتهاء 4 برامج تدريبية للعاملين بالمحليات في مجالات صقل مهارات العاملين بإدارات أملاك الدولة، وبرنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، وسُبل منعه بالإدارة المحلية، وصقل مهارات العاملين بإدارات الأزمات، وتنمية مهارات مهندسي المشروعات والتخطيط العمراني والتنظيم، واستمرت الدورات 3 أيام.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاهتمام بصقل مهارات العاملين بالمحليات، لافتًا إلى أن المركز يهدف إلى تخريج دفعة أسبوعيًا بمعدل 4 دورات تدريبية لـ130 متدربًا.

2- بدأ مركز سقارة بتاريخ 30 أبريل 2019 ورشة العمل الأولى التي تنظمها الوزارة لخريجي دورات قادة المستقبل في المحافظات، والحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال، وخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل القادة الشباب، ومديري مكاتب المحافظين ومديرى الموارد البشرية ورؤساء لجان التدريب وبناء القدرات بالمحافظات.

واختتمت الدورات في 5 مايو، حيث ناقشت الورش منظومة النظافة ومعالجة المخلفات الصلبة، والتعامل مع نواب الشعب ودور المجالس الشعبية، والخطة الاستثمارية ومشروعاتها ومتابعتها مع المحافظات، ومنظومة اختيار القيادات في المحليات وما يجب أن يتمتع به المتقدم من مهارات وخبرات.

يوليو

أعلن مركز سقارة تنظيم ورشة عمل تبدأ 20 يوليو واستمرت لمدة أسبوع؛ لبحث إجراءات تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2019-2020 بالتنسيق بين الوزارة وممثلي أعضاء منظومة التدريب بالمحافظات والمدربين أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة التي سيتم تقديمها في مركز سقارة لأول مرة تلبية لاحتياجات المحافظات وقطاعات الوزارة.

سبتمبر

1- بدأت وزارة التنمية المحلية، في الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات من خلال المركز، وقالت الوزارة إنها تستهدف تنفيذ 4 دورات تدريبية تشمل تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات خدمة المواطنين وأسلوب التعامل مع الجمهور، وهي حقيبة تدريبية جديدة تنفذها الوزارة لأول مرة، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة حل شكاوى المواطنين ورفع كفاءة العاملين في إدارات خدمة المواطنين بالمحافظات، بالإضافة إلى تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعدين في مجالات أملاك الدولة.

- تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات التدريب.

- تنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات.

يذكر أن هذه الدورات استفاد منها حوالي 202 من المتدربين من مختلف المحافظات واستمرت الدورات لمدة 5 أيام.

2- في تاريخ 19 سبتمبر احتفل مركز التنمية المحلية، بانتهاء الدورة التدريبية لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم في المحافظات، وتم تسليم شهادات التخرج لـ54 متدربًا بالدورة التي تنظمها الوزارة للمرة الأولى.

3- أعلن مركز سقارة بتاريخ 20 سبتمبر، تنظيم دورة تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية بالمحافظات، حيث استفاد من هذه الدورات 54 قيادة نسائية في المحافظات بواقع 2 من كل محافظة.

أكتوبر

1- في الثالث من أكتوبر، أعلن مركز سقارة عن تنظيم 3 دورات تدريبية منها حقيبة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات، إلى جانب دورتين لتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء في مجال الشئون القانونية ولتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية، تم تخريج 162 متدربًا منهم بتاريخ 10 أكتوبر.

2- احتفل مركز التنمية المحلية، في 3 أكتوبر بتخريج 135 متدربًا اجتازوا 3 دورات لتنمية مهارات رؤساء الأحياء والمدن والمراكز في مجال إدارة الأزمات وتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل إضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية.

3- أعلن مركز سقارة بتاريخ 10 أكتوبر تنظيم 4 دورات تدريبية يستفيد منها 175 متدربًا منها حقيبة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز المعلومات وإدارات الإعلام وإدارات البوابات والصفحات الإلكترونية بالمحافظات في إنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعي.

4- أعلنت الوزارة، في اليوم نفسه، تنفيذ 3 دورات أخرى لتنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات الشئون القانونية والموازنة، ودورة تدريبية في اللغة الإنجليزية.

نوفمبر

1- أعلن مركز سقارة، بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، استمرار فعاليات الخطة التدريبية بتنظيم دورتين تدريبيتين هما (تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون الإدارية - تنمية مهارات الفنيين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمشروعات)، مع استمرار دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي وإجمالي المستفيدين 108 متدربين من جميع المحافظات.

وقال مصدر داخل الوزارة، إنه بلغت عدد أسابيع التدريب في الخطة التدريبية للعام الحالي 42 أسبوعًا موزعة عى 10 أشهر بمعدل 123 دورة تدريبية.

وأشار المصدر لـ"مصراوي"، إلى أن الخطة تستهدف الانتهاء من تدريب 6469 متدربًا، مع التركيز على زيادة عدد الدورات الموجهة لتأهيل العاملين في أساسيات التحول الرقمي واستخدام الحاسب الآلي والتطبيقات الإلكترونية الجاهزة.

أول دورة أفارقة

ينظم مركز تدريب سقارة في الوقت الحالي دورة تدريبية لـ30 كادرًا أفريقيًا ينتمون لـ19 دولة مختلفة في سابقة هي الأولى من نوعها لتدريب الأفارقة داخل مركز سقارة تستمر لمدة أسبوعين وذلك في مجال التنمية المحلية واللامركزية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن تنظيم هذه الدورة التدريبية لأبناء القارة الأفريقية يأتي في ضوء تنفيذ توصيات مؤتمر الحكومات والمدن الأفريقية الذي نظمته وزارة التنمية المحلية في شهر يونيو الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد شعراوي، أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها في خدمة أبناء القارة الإفريقية والمساهمة بفاعلية في بناء قدرات الأشقاء العاملين في مجال الإدارة المحلية من مختلف أنحاء أفريقيا ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة في بلادهم.​