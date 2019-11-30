غدًا.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر

القاهرة- (مصراوي):

وجهّت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي، باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر، لما يزيد على 8.260 مليون قائمًا بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارًا من غدٍ الأحد الأول من ديسمبر.

وأشارت والي، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلي، متاح لهم الصرف بداية من غدٍ الأحد، الأول من ديسمبر، لما يزيد على 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة، أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي بقيمة 6.107 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم الخميس 5 ديسمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من الثلاثاء 10 ديسمبر، لما يزيد على 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.​