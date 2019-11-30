وائل فتحي يحصد الجائزة الكبرى لـ"أحمد فؤاد نجم" عن شعر العامية 2019

كتب- محمد عاطف:

قدم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، جوائز "أحمد فؤاد نجم" لشعر العامية 2019، والتي ترعاها مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية.

وفاز بالجائزة الرئيسية، الشاعر وائل فتحي، عن ديوانه "العادي ثائرًا وشهيدًا"، وقيمتها 50 ألف جنيه.

وضمت القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بالجائزة هذا العام كل من: "مينا ثابت عن ديوانه "ما وراء الكنيسة"، جورج راتب عن ديوان "اتجاه حلوان"، مصطفى أبو مسلم عن ديوان "ملاذ أخير لوحش مفترس"، أحمد الجميلى عن ديوان "لايق دعا الحلاج عليك"، مصطفى ناصر عن ديوانه "تفاصيل سرية جدا"، ربيع حامد عن ديوان "آخر سؤال للخضر"، أحمد الطحان عن ديوانه "الضريبة 40%".

فيما حصل الكاتب محمود الحلواني على جائزة الدراسات النقدية عن كتابه "خيال الضرورة ومرجعياته".

وانطلق مساء اليوم السبت، الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وكان على رأس الحضور المهندس نجيب ساويرس، الشاعر زين العابدين فؤاد والدكتور محمد العدل والدكتور محمد ابو الغار، إلى جانب الفائزين بالجائزة.

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